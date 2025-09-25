Поиск

Москва отрицает причастность к инцидентам с БПЛА в Дании

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона отрицает причастность к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, заявило посольство России в королевстве.

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам, - говорится в заявлении. - Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов являются срежиссированной провокацией".

"Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны", - считает дипмиссия.

В ночь на 25 сентября. беспилотники были замечены над несколькими аэропортами Дании, а также над военными объектами страны. На несколько часов аэропорты приостанавливали работу, однако существенных перебоев это не вызвало. Это уже второй подобный инцидент в воздушном пространстве королевства за последние несколько дней.

Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7233 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });