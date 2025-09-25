Москва отрицает причастность к инцидентам с БПЛА в Дании

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона отрицает причастность к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, заявило посольство России в королевстве.

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам, - говорится в заявлении. - Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов являются срежиссированной провокацией".

"Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны", - считает дипмиссия.

В ночь на 25 сентября. беспилотники были замечены над несколькими аэропортами Дании, а также над военными объектами страны. На несколько часов аэропорты приостанавливали работу, однако существенных перебоев это не вызвало. Это уже второй подобный инцидент в воздушном пространстве королевства за последние несколько дней.