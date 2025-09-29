Поиск

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На военную службу с 1 октября по 31 декабря этого года будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", - говорится в документе.

Кроме того, в соответствии с указом должно быть осуществлено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

22 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции (СВО). По его словам, срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев (1 год).

Цимлянский сообщил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

Он заявил, что в ходе осеннего призыва для оповещения граждан будут применяться электронные повестки, также будут использоваться напечатанные повестки. Кроме того, в ходе призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

В Кремле дадут оценку выборам в Молдавии, услышав позиции политических сил страны

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Отчисленный из архангельского техникума молодой человек напал с ножом на его работников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7256 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });