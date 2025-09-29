Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На военную службу с 1 октября по 31 декабря этого года будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", - говорится в документе.

Кроме того, в соответствии с указом должно быть осуществлено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

22 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции (СВО). По его словам, срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев (1 год).

Цимлянский сообщил, что призывники в рамках осенней кампании будут направляться в пункты дислокации для прохождения службы только на территории РФ и не будут задействованы в СВО.

Он заявил, что в ходе осеннего призыва для оповещения граждан будут применяться электронные повестки, также будут использоваться напечатанные повестки. Кроме того, в ходе призывной кампании будет задействована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета".