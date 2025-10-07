Поиск

Основной версией крушения Ан-24 под Тындой в июле названа ошибка настройки высотометра

Фото: Эдуард Глок/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ошибка экипажа при настройке высотомера считается приоритетной версией крушения пассажирского Ан-24 авиакомпании "Ангара" под Тындой в 24 июля, сообщил в Совете Федерации глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Для профилактики авиационных происшествий, связанных с ошибками экипажа при установке давления на барометрических высотомерах и полета ниже требуемой траектории, мы как раз одну из основных причин (авиакатастрофы Ан-24 - ИФ) в настоящее время рассматриваем при наборе высоты и снижении. Росавиация в августе 2025 года направила организациям гражданской авиации оперативные рекомендации по безопасности полетов в целях предотвращения подобных катастроф в будущем", - отметил Ядров.

Глава Росавиации добавил, что полевой этап расследования в Тынде завершен, проведено предварительное изучение и изъятие документов по вопросам организации летной работы, подготовки летного экипажа, а также технического обслуживания самолета.

В 2025 году на основании произошедших авиационных инцидентов выпущено 10 директивных писем о безопасности полетов, а также выпущено 11 приказов с профилактическими мероприятиями по результатам расследований.

"Авиакомпаниям поручено провести ревизию руководящих документов, заменив общие формулировки на четкие и понятные указания для летного состава. Эксплуатантам самолетов Ан-24 и Ан-26 необходимо организовать специальные занятия с экипажами по изучению требований к заходу на пассаж", - сказал Ядров.

24 июля Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета были обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.

Межгосударственный авиационный комитет в сентябре опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье. В документе отмечается, что за секунды до гибели звуковой регистратор зафиксировал повторный сигнал радиовысотомера, а также речевую информацию: "Проверь высоту. Низко земля...".

В рекомендациях по повышению безопасности полетов говорится, что необходимо уделять внимание процедуре установки давления на барометрических высотомерах и его контроля, порядку контроля (отсчета) высоты при выполнении захода на посадку и установки задатчика высоты на радиовысотомере по этапам полета и действиям экипажа при срабатывании сигнализатора радиовысотомера.

