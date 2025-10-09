"Новабев Групп" связала сокращение продаж алкоголя с июльской кибератакой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Производитель алкоголя "Новабев Групп" в январе-сентябре 2025 года отгрузил (общие отгрузки) 10,5 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает компания.

Снижение компания связывает с кибератакой, произошедшей в июле этого года. "В сентябре негативный тренд был изменен - в третьем месяце квартала был достигнут результат +2% к аналогичному периоду 2024 года", - отмечается в сообщении.

Отгрузки собственной продукции в отчетном периоде снизились на 1% и достигли 8,4 млн дал, импортной продукции - на 10%, до 2,1 млн дал.

"Новабев Групп" 14 июля подверглась масштабной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения "ВинЛаб". В результате была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов, включая работу "ВинЛаб". Это привело к ограничениям при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ритейлера. Компания сообщала о вымогательстве со стороны хакеров.

"Новабев Групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль сократилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.