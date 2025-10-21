Песков сказал, что нет точных сроков саммита Россия-США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Точных сроков проведения саммита Россия-США нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и наши, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков обозначенных изначально не было", - сказал Песков .

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что встреча двух президентов может быть отложена. Его также спросили, по-прежнему ли саммит планируется и когда он может состояться.

Его также спросили, какие сейчас настроения в Москве после телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио относительно того, как скоро можно организовать российско-американский саммит.

"Настроение рабочее. Работа предстоит непростая", - ответил Песков, подчеркнув, что "мы никаких дат не называли".

Он добавил, что на данный момент нет понимания, когда такой саммит может состояться.

Предложения к планируемому саммиту Россия-США в Будапеште не могут озвучиваться в "мегафонном" режиме в интересах его результативности, сказал также Песков, когда его спросили, есть ли у Москвы новые предложения к будущей встрече в верхах.

"Нет. Естественно, озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, "мегафонном" режиме, этот все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности", - сказал Песков.