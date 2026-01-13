Поиск

Матвиенко потребовала выводов на федеральном уровне из трагедии в кузбасском роддоме

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая также возглавляет Совет по демографической политике, поручила профильному комитету Совфеда следить за ходом расследования гибели младенцев в роддоме Новокузнецка и предложить меры по предотвращению таких трагедий. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Комитету Совфеда по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области поручено "внимательно следить за ходом проверки и ходом расследования в Новокузнецком родильном доме, досконально изучить все детали и, при необходимости, предложить законодательные инициативы, которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев", - сказано в сообщении.

Матвиенко заявила, что произошедшее является не только невосполнимой утратой и огромной болью для семей, но и трагедией для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка.

"Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться", - сказала она.

Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Свои проверки начали прокуратура и Минздрав Кузбасса, а также Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На время проверок отстранен от должности главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.

Роддом сообщил, что прерывает госпитализацию пациенток "в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией".

Минздрав Кузбасса позднее сообщил, что с декабря во 11 января в отделении реанимации роддома лечились 32 новорожденных, в том числе 17 младенцев в крайне тяжелом состоянии. "16 из них - недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита", - сообщил Минздрав.

Валентина Матвиенко Кузбасс Минздрав Новокузнецк Совфед
