Комитет Госдумы направил в Кузбасс запрос о смерти девяти младенцев в Новокузнецке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья направил запрос губернатору Кузбасса Илье Середюку о причинах смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка на новогодние праздники.

"Со стороны комитета направлен запрос губернатору Кузбасса с тем, чтобы он прояснил ситуацию и предоставил в комитет информацию о причинах, которые привели к этим катастрофическим последствиям, а также о мерах, предпринимаемых руководством региона по недопущению подобного в будущем", - сообщили в пресс-службе комитет.

Член комитета по охране здоровья Вероника Власова, которая представляет Кемеровскую область, 13 января вылетает в Новокузнецк, чтобы на месте подробно разобраться в ситуации.

Председатель комитета Сергей Леонов выразил глубокие соболезнования родителям умерших детей и пообещал взять ситуацию под строгий контроль. "Нужно понять точную причину произошедшего и впоследствии провести серьезную работу с другими учреждениями", - сказал он.

В СМИ появилась информация о том, что в роддоме № 1 Новокузнецка на зимних каникулах умерли девять новорожденных. По следам этой публикации началась доследственная проверка, и затем СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Свои проверки начали областные прокуратура и Минздрав, а также Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

Минздрав Кузбасса сообщил о 17 младенцах, попавших в реанимацию роддома в крайне тяжелом состоянии, у них была внутриутробная инфекция.

На время проверок отстранен от должности главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая также возглавляет Совет по демографической политике, поручила профильному комитету Совфеда следить за ходом расследования и сделать выводы на федеральном уровне, чтобы не допустить повторения случившегося.