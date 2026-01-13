ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Жалоба БМ-банка стала последней в этом споре

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал АО "БМ-банк" (правопреемник банка "Открытие", входит в группу ВТБ) в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам ВС по делу об изъятии акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) в пользу государства, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Доводы кассационных жалоб не подтверждают существенных нарушений судами первой и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК не являются основанием для передачи жалоб для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации", - говорится в определении суда.

По мнению ВС, Арбитражный суд Пермского края руководствовался положениями действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения, и, удовлетворяя иск прокуратуры об изъятии акций миноритарных акционеров СМЗ, исходил из доказанности факта нарушения порядка приватизации государственного предприятия.

"Оставляя решение суда первой инстанции в силе и дополнив его резолютивную часть (о выплате денежных средств приобретателям акций за их изъятие - ИФ), суд округа (Арбитражный суд Уральского округа - ИФ) исходил из установленных судом первой инстанции обстоятельств и не нарушил пределы рассмотрения дела в суде соответствующей инстанции", - отмечается в определении суда.

Ранее с таким же обоснованием ВС отказал в передаче на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам кассационных жалоб ПАО "Московская биржа", инвесткомпании "Регион" и свыше 20 миноритариев-физических лиц.

Срок для обжалования постановления Арбитражного суда Уральского округа, вынесенного 24 октября, согласно действующему процессуальному законодательству, истек в декабре прошлого года.

Иных жалоб от участников спора не поступало, и таким образом жалоба БМ-банка стала последней в этом деле.

Суд в 2022 году изъял по иску Генпрокуратуры 89,4% акций СМЗ у мажоритарных акционеров. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, которые принадлежали около 2,3 тысячи миноритарных держателей.

В мае 2025 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в отношении более чем 1,5 тысяч владельцев бумаг, посчитав, что они приобрели акции на организованных торгах как добросовестные приобретатели.

Однако Арбитражный суд Уральского округа не согласился с таким подходом и отменил постановление апелляции, оставив в силе решение суда первой инстанции. Суд постановил дополнить решение первой инстанции указанием на обязанность Росимущества обеспечить выплату компенсации всем добросовестным миноритарным акционерам вне зависимости от оснований приобретения акций.

Фондовый рынок внимательно следил за кейсом СМЗ, в котором был поставлен под сомнение принцип гарантированной защиты инвестиций добросовестных приобретателей. Обеспокоенность прецедентом изъятия акций у миноритариев неоднократно выражал и Банк России.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.