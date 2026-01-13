Поиск

США рассматривают кибероперации среди вариантов действий в отношении Ирана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спектр вариантов действий США в отношении Ирана, помимо военных мер, может включать кибероперации и психологические кампании, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников Пентагона.

"ВВС и ракеты дальнего радиуса действия остаются центральными элементами любого потенциального военного ответа в Иране. Но планировщики Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, направленных на разрушение иранских командных структур, связи и государственных СМИ", - говорится в сообщении.

По их словам, кибероперации и психологические кампании могут осуществляться как одновременно с применением военной силы, так и в качестве самостоятельных вариантов действий.

Согласно публикации, президенту США Дональду Трампу доложили обо всех вариантах мер, а во вторник его команда по национальной безопасности соберется в Белом доме для обсуждения обновленного перечня вариантов действий в отношении Ирана. Однако неясно, будет ли при этом присутствовать сам Трамп.

Источники телеканала подчеркнули, что окончательное решение еще не принято и дипломатические каналы остаются открытыми.

В ночь на понедельник Трамп заявил, что Вашингтон следит за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Также в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что ведет диалог по нынешней ситуации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

