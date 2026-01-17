Шесть пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми доставлены на лечение в Москву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Шестеро пострадавших при инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре переведены в Москву, сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Республики Коми в субботу.

"Было решено перевести одного пациента в Национальный центр хирургии имени Вишневского (Москва), пятерых пострадавших из Коми республиканской больницы - в Главный клинический госпиталь МВД России", - говорится в сообщении.

Борт Ил-76 с бригадой специалистов и шестью пациентами приземлился в Москве в 05:00 субботы, все пострадавшие доставлены в клиники. Решение о переводе было принято после того, как состояние пациентов оценили специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и МЧС России, прибывшие в Коми накануне вечером.

В Сыктывкаре продолжают лечиться еще 13 пациентов.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м. В связи с происшествием было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность).