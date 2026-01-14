Встреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Встреча между представителями США, Дании и Гренландии в Вашингтоне прошла конструктивно, но в то же время между сторонами остаются разногласия по гренландской проблеме, заявил в среду глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

"Мы не смогли изменить позицию США по Гренландии", - приводят западные СМИ его слова после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Это была очень конструктивная встреча, откровенный разговор между равными партнерами", - отметил датский министр.

Он добавил, что США не нужно приобретать Гренландию - автономную территорию Дании. В свою очередь глава гренландского МИД Вивиан Мотцфельдт заявила, что стороны могут укреплять сотрудничество, однако "это не значит, будто Гренландия хочет стать частью США".

Рамуссен также сказал, что заявления Вашингтона о том, будто Китай берет под контроль Арктику, не соответствуют действительности. "Утверждение о том, что у нас везде и всюду китайские военные корабли, неправдивы", - подчеркнул он.

"Согласно данным разведки, никаких китайских военных кораблей у нас нет", - заявил глава датского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал НАТО повлиять на Данию, чтобы та предотвратила наращивание присутствия России и Китая в регионе Гренландии и Арктики в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они (Россия и Китай - "ИФ") убрались оттуда, сейчас же! Две собачьих упряжки не смогут сделать этого! Могут только США!!!", - написал он в среду в соцсети Х.

Таким образом Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором, в частности, говорится о возросшей военной активности России и Китая в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности.