Два троллейбусных депо обесточены в Мурманске, автобусные маршруты будут усилены

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Затяжное нарушение электроснабжения в Мурманске, которое началось 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП, привело к изменениям в работе троллейбусного парка, который считается самым северным в мире, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

Нарушения электроснабжения в основном коснулись Ленинского округа на севере Мурманска, Октябрьского, центрального округа. Первомайский округ, на юге города, авария не затронула.

"Обесточены два депо в Ленинском округе Мурманска, на улицах Свердлова и Карла Либкнехта, а также подстанции и контактная сеть. В результате троллейбусные маршруты №6, №4, №3 следуют с юга только до центра города", - сообщил Коробков.

В понедельник, чтобы жители Мурманска могли попасть на работу, автобусы, следующие по маршрутам №1, №5 и №10, выйдут на линию раньше обычного расписания. Это позволит пассажирам совершить пересадку и продолжить путь в северную часть города. Коробков подчеркнул, что измененное расписание будет учитывать час пик.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволил властям привлечь дополнительную технику и материалы у частных компаний.

В минувшую пятницу в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

При этом в обоих городах на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Для Мурманска разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей.

По данным следствия, обрушения опор ЛЭП в 7 км от Мурманска произошли 23 января с 4 до 15 часов. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.

