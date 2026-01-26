Поиск

"Россети" не выдерживают заявленный график 6-часовой ротации в Мурманске и Североморске

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Компания "Россети" не выдерживает заявленный график ротации потребителей, который призван поочередно подключать и отключать потребителей в Мурманске и Североморске, где нарушено электроснабжение, сообщил оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Я убедительно прошу наших энергетиков отнестись (ответственно - ИФ) к теме ротации. Руководством "Россетей" было объявлено про 6-часовую ротацию, но она не была выдержана (...) и, к сожалению, есть дома, которые по 10-20 часов без электричества", - заявил Чибис.

Он также призвал энергетиков "стараться по максимуму заранее информировать об отключениях электроэнергии, вопрос резкого отключения вызывает множество проблем".

Ранее Чибис сказал, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

23 января в 7 км от Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и впоследствии к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения Мурманска и соседнего Североморска - главной базы Северного флота. Сейчас работа источников тепло- и водоснабжения восстановлена.

25 января в Мурманской области в связи с затяжной аварией на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры и бригады из Ленинградской области и Карелии.

