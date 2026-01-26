Поиск

Мурманский губернатор добивается увеличения инвестпрограммы для вложений в энергетику

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объемы инвестирования в энергетическую инфраструктуру Мурманской области, где с 23 января нарушено электроснабжение из-за обрушения пяти опор ЛЭП, должны быть увеличены, сказал телеканалу "Россия-24" губернатор Андрей Чибис.

"Мы работаем сейчас с федеральным Министерством энергетики, не первый день этой работой занимаемся, и необходимо, конечно, увеличивать объем инвестиций в сетевую инфраструктуру, чтобы она была надежной, это - общая задача, - заявил он. - Соответствующие решения на нашем уровне дополнительно приняты, в том числе, подписано регуляторное соглашение <. . . > с ПАО "Россети", чтобы увеличить объем инвестиций в сетевую инфраструктуру".

Причины, по которым произошло обрушение конкретных опор ЛЭП, установит следствие в рамках возбужденного уголовного дела, отметил губернатор, и "соответствующая экспертиза уже проводится". Что касается предварительной оценки ущерба, Чибис подчеркнул, что "все ключевые объекты, предприятия, ключевые объекты стратегического значения обеспечены необходимым электроснабжением".

"Главный ущерб в данном случае - это, конечно, неудобства людей. И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет", - сказал он.

Чибис 26 января заявил, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

В Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры и бригады специалистов из Ленинградской области и Карелии. В настоящее время установлена первая из временных опор. Металлические конструкции для постоянных опор доставили к разгрузочной площадке.

