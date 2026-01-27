В Мурманске троллейбусы возобновляют движение по своим маршрутам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Мурманске троллейбусы, которые с 23 января были вынуждены изменить маршруты из-за сбоя с электроснабжением, возвращаются к обычным схемам движения, сообщил Минтранс Мурманской области.

"В данный момент троллейбусы маршрута №6 уже возвращаются на свой привычный маршрут. Троллейбусы маршрутов №3 и №4 в течение ближайшего часа также вернутся на свои маршруты", - говорится в сообщении.

До конца дня проезд в общественном транспорте Мурманска, Североморска и между этими городами остается бесплатным.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в городе подключают освещение на улицах и в общественных пространствах. Эта работа завершится к утру среды.

Ранее 27 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения Мурманска в полном объеме, а затем - Североморска. Оба города пострадали из-за аварии на сетях ПАО "Россети Северо-Запад" - падения пяти опор ЛЭП.

Энергетики ПАО "Россети Северо-Запад" выполнили восстановительные работы с использованием временных опор на линии электропередачи, которая питает северо-восток Мурманска и Североморск. Продолжаются работы по установке постоянных опор.

В Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, - к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

В обоих городах организованы пункты оказания помощи населению.