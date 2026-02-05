Семь из 27 поездов прибыли к месту назначения после инцидента на тамбовской ж/д станции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пропущено 27 пассажирских поездов дальнего следования после восстановления движения на станции Кочетовка (Тамбовская область), сообщила пресс-служба РЖД.

"7 поездов уже прибыли к местам назначения. В настоящее время максимальное время задержки поездов составляет 9 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ликвидации последствий схода грузовых вагонов и возгорания на станции Кочетовка пропуск поездов осуществляется по временной схеме через грузовой парк станции со сниженной скоростью с использованием тепловозов.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика, добавляет компания.

В среду днем на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По первоначальным данным, горело пять цистерн на пути. Позже глава Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате происшествия загорелись 11 цистерн с бензином и 5 – с газом. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует.

По информации РЖД, в работах по ликвидации последствий происшествия участвовали около 200 железнодорожников, два восстановительных, четыре пожарных поезда, а также другая специализированная техника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).