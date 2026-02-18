Поиск

МИД отметил, что ведомства подбирают тактику в ответ на британскую военную повестку

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России учитывает в своей работе заявления премьера Великобритании Кира Стармера о необходимости ускорить наращивание военных расходов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная деструктивная активность британских властей в полной мере учитывается как в работе министерства иностранных дел, так и другими компетентными ведомствами нашей страны, делаются соответствующие выводы, подбирается и выбирается тактика и алгоритм контрусилий", - сказала она на брифинге в среду.

По мнению Захаровой, риски этого шага для международной обстановки очевидны.

"Ясно также и то, что за подобным нагнетанием атмосферы стоят представители западного военно-промышленного комплекса, заинтересованные в продолжении финансирования выпуска своей продукции", - указала представитель МИД.

Комментируя намерения Лондона, Захарова напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина, сделанном им в декабре минувшего года, о том, что Россия "не собирается воевать с Европой, но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас".

