Володин заявил, что международные институты обязаны отреагировать на эскалацию на Ближнем Востоке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи, а также гибелью мирных граждан в результате атак США и Израиля.

"Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права. Ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате безжалостного удара по начальной школе в городе Минаб иранской провинции Хормозган", - говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы Госдумы.

По словам Володина, "такие действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона". "Всегда есть место диалогу, нельзя достигнуть компромиссов путем агрессии. Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее. Дать этому объективную оценку, способствуя восстановлению стабильности и безопасности в регионе", - считает он.

Председатель Госдумы попросил "передать слова поддержки и сочувствия родным Верховного руководителя и народу Ирана, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

В воскресенье газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.