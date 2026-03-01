Матвиенко заявила, что агрессия в отношении Ирана способна нанести ущерб стабильности в регионе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Уничтожение верховного лидера Ирана Али Хаменеи является вопиющим посягательством на суверенитет страны, грубым нарушением международного права, агрессия США и Израиля в отношении Тегерана способна нанести серьезный ущерб глобальной стабильности, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"В Совете Федерации Федерального Собрания РФ потрясены трагической новостью о насильственной гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи, а также других представителей иранского руководства. Совершенное злодеяние является вопиющим посягательством на суверенитет Исламской Республики, грубым нарушением норм человеческой морали и международного права", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя главы Собрания Исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

"Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности", - считает она.

По словам Матвиенко, "Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер, сыгравший значительную роль в формировании отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Ирана, а также в содействии развитию межпарламентского диалога".

Она выразила поддержку, глубокое сочувствие и солидарность родным и близким погибших, членам Собрания исламского совета Исламской Республики Иран и всему иранскому народу.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

В воскресенье газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.