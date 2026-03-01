Поиск

Матвиенко заявила, что агрессия в отношении Ирана способна нанести ущерб стабильности в регионе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Уничтожение верховного лидера Ирана Али Хаменеи является вопиющим посягательством на суверенитет страны, грубым нарушением международного права, агрессия США и Израиля в отношении Тегерана способна нанести серьезный ущерб глобальной стабильности, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"В Совете Федерации Федерального Собрания РФ потрясены трагической новостью о насильственной гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи, а также других представителей иранского руководства. Совершенное злодеяние является вопиющим посягательством на суверенитет Исламской Республики, грубым нарушением норм человеческой морали и международного права", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя главы Собрания Исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

В РоссииПутин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и праваПутин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и праваЧитать подробнее

"Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности", - считает она.

По словам Матвиенко, "Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер, сыгравший значительную роль в формировании отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Ирана, а также в содействии развитию межпарламентского диалога".

Она выразила поддержку, глубокое сочувствие и солидарность родным и близким погибших, членам Собрания исламского совета Исламской Республики Иран и всему иранскому народу.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

В воскресенье газеты The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции, сообщили, что ликвидация Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи Совет Федерации Валентина Матвиенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья

"Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

 "Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

 Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Минтранс сообщил об отмене 62 рейсов между РФ и ближневосточными странами

Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 148 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });