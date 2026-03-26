Поиск

АТОР прогнозирует восстановление турпотока в Анапу, если пляжи откроют до 1 мая

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Анапа может принять до 3 млн туристов в 2026 году, если пляжи откроют до 1 мая, считает вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Спрос на Анапу вырос на 30% год к году. Это говорит о двух вещах: туристы верят, что пляжи откроются, или их устраивает то, что есть, и даже без моря - санатории, отели с бассейнами, природа. В прошлом году, по нашим оценкам, 2 млн туристов посетили Анапу, в этом ожидаем 3 млн. Но это меньше, чем в 2024 году, когда было больше 4 млн. Если пляжи до 1 мая откроют, у направления есть все шансы восстановить турпоток", - сказал он через пресс-службу АТОР.

По его словам, цены в Анапе пока не выросли, но как только пляжи полноценно откроются, отели в Анапе могут подорожать на 20-25%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля заявила, что пляжи Анапы, несмотря на огромную работу по очистке, пока не готовы к открытию для детского отдыха, но ситуация может измениться к началу летнего сезона.

19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" будут исключены из опасной зоны и в случае соответствия санитарным нормам проб воды и грунта открыты к курортному сезону.

Хроника 15 декабря 2024 года – 26 марта 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
АТОР Анна Попова Вениамин Кондратьев Роспотребнадзор Сергей Ромашкин Анапа Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

