Степашин поддержал создание литературной премии-аналога Нобелевской

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Российского книжного союза Сергей Степашин поддержал идею создания премии-аналога Нобелевской премии по литературе.

Накануне писатель Евгений Прилепин, выступая на совете при президенте по культуре, предложил создать литературную премию "мирового большинства" вместо Нобелевской премии.

"Я двумя руками за (...) Нобелевская премия совершенно политизирована. Назовите мне хоть одного писателя из нобелевских лауреатов за последние 15-20 лет, хоть одного, которого мы читать будем? Ни одного", - сказал Степашин журналистам.

Сергей Степашин Российский книжный союз Евгений Прилепин Нобелевская премия
Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });