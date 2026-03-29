Сельхозугодья пострадали от подтоплений в Дагестане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рисовые поля, плодовые сады, овощи и ягоды пострадали от подтоплений в Дагестане, ущерб уточняется, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Объем выпавших осадков оказался значительным, а штормовой ветер - разрушительным. Несмотря на все принятые превентивные меры, стихия нанесла определенный удар по сельскому хозяйству. Осадки и иловые наносы привели к размыванию рисовых чеков (специально подготовленных участков пахотной земли, заливаемые водой - ИФ) на севере республики. Обеспокоенность вызывает ухудшение состояния дренажной системы - каналы для водоотведения оказались забиты иловыми наносами, что блокирует естественный отток воды", - говорится в сообщении.

По данным министерства, от подтоплений, помимо риса, пострадали овощные и ягодные плантации, плодовые сады.

"Пострадали посевы и овощные плантации в отдельных хозяйствах, их буквально размыло потоками воды. Урон садоводству: есть сломанные деревья, некоторые сады оказались в метровом слое воды. Повреждения ягодных плантаций: нанесен урон теплицам с посадками клубники, которые оказались под слоем воды и ила", - добавили в ведомстве.

Предварительная площадь пострадавших культур не уточняется.

В Минсельхозпроде Дагестана под председательством министра Шамиля Рамазанова работает оперштаб по оценке и ликвидации последствий сильного ветра и проливных дождей. По поручению министра были организованы круглосуточные дежурства в зонах отгонного животноводства. Поголовье скота оперативно уведено от пойм рек.

Отмечается, что ситуация в регионе остается сложной: осадки продолжаются, "масштаб стихии значителен".

"На местах мобилизована спецтехника. Бульдозеры и экскаваторы прокладывают отводные каналы для принудительного оттока воды с полей, садов и виноградников. Главная задача - максимально быстро освободить участки от воды и иловых масс, чтобы минимизировать потери и спасти урожай", - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики, специалисты ведомства совместно с районными управлениями сельского хозяйства продолжают обследование угодий и подворовой обход, ущерб уточняется.

Как сообщалось, накануне сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тыс. человек, к утру 29 марта неподключенными оставались 65 тыс. абонентов. По данным на 12:00 воскресенья, энергетики вернули электроснабжение 70% обесточенных потребителей в Дагестане.