Оставлен в силе приговор двум сотрудникам волгоградской ИК-19

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд оставил в силе приговор двум бывшим сотрудникам исправительной колонии №19, осужденным за халатность, которая привела к захвату заложников и гибели их сослуживцев в августе 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Суд установил, что бывший дежурный помощник начальника ФКУ ИК-19 и его заместитель ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности в день трагедии.

В тот день трое заключенных были вызваны с производственного участка на дисциплинарную комиссию. Заместитель, зная об отсутствии инспектора, не организовал их конвоирование, а дежурный не проконтролировал подчиненного. В результате осужденные беспрепятственно прошли в административный корпус. Кроме того, заместитель дежурного не обыскал их и не использовал металлоискатель, позволив пронести два молотка, шесть ножей, шило, телефон и муляж взрывного устройства.

"Вооружившись, заключенные напали на сотрудников и других заключенных, захватили заложников и транслировали происходящее в интернет. В результате нападения три человека погибли, другие получили тяжкие травмы", - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Дежурный помощник приговорен к 5 годам, а его заместитель - к 4 годам колонии общего режима.

Приговор обжаловали и защита, и обвинение. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Заложники в колонии были захвачены 23 августа 2024 года. ФСИН на тот момент сообщала о гибели четырех сотрудников колонии (трое скончались на месте от колото-резаных ран, еще один - в больнице), трое сотрудников были госпитализированы. Также пострадали четверо осужденных. Нападавшие были убиты снайперами.

ИК-19 ФСИН Волгоградский областной суд Волгоградская область
