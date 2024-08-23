Двое пострадавших в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области оперируют пострадавших в результате захвата заложников в колонии № 19, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

"В центральную районную больницу поступило четыре пострадавших сотрудника УФСИН. Два человека находятся в тяжелом состоянии, два в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводятся операции в районной больнице", - сказал он.

По его словам, медицинская служба Суровикинского района усилена двумя хирургическими бригадами из областного центра и одной бригадой из соседнего района. Также привлечены три бригады скорой помощи территориального центра медицины катастроф и вертолет для эвакуации раненых в областной центр.

Заключенные ИК-19 в Суровикине захватили заложников 23 августа. В регионе создан штаб для освобождения заложников. Подъезд к колонии перекрыт.

Проверки в связи со случившимися проведут ФСИН и областная прокуратура. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников и дестабилизации работы колонии.