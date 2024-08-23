ФСИН уточнила, что при захвате заложников погибли трое сотрудников волгоградской колонии
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным ФСИН, погибли трое сотрудников Волгоградской колонии.
"Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил", - сообщает в пятницу пресс-бюро службы.
В пятницу в Волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.
Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы. Также пострадали четверо осужденных.
Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.
Следственным комитетом России по факту захвата заложников возбуждено дело по соответствующей статье, а также по статье о дестабилизации работы исправительного учреждения.