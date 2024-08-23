Поиск

ФСИН уточнила, что при захвате заложников погибли трое сотрудников волгоградской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным ФСИН, погибли трое сотрудников Волгоградской колонии.

"Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил", - сообщает в пятницу пресс-бюро службы.

В пятницу в Волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы. Также пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственным комитетом России по факту захвата заложников возбуждено дело по соответствующей статье, а также по статье о дестабилизации работы исправительного учреждения.

ФСИН Волгоградская область Суровикино ИК-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снайперы нейтрализовали четверых заключенных, захвативших заложников в ИК-19

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

Минобрнауки рекомендовано фиксировать экзамен для мигрантов на видео

Двое пострадавших в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии

Волгоградский губернатор сообщил о госпитализации четырех сотрудников захваченной колонии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области

Военная операция на Украине

Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 5,1 тыс. человек

Трех пострадавших в волгоградской ИК-19 положили в реанимацию

ФСИН инициировала проверку в связи с захватом заложников в Волгоградской колонии

Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });