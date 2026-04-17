Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк. Архивное фото
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военными спутниками стартовала в ночь на пятницу с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны РФ.

"Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

