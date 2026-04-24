В МИД РФ пообещали жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Москва даст жесткий ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза, он будет разработан в соответствии с интересами России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими. Они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Москва "решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры, и все больше стран разделяют и поддерживают такой подход".

Российский дипломат отметила, что новый пакет санкций "помимо подрыва энергобезопасности естественным образом угрожает еще и продовольственной безопасности".

"Сейчас эти же страны, которые больше всего ратовали за продовольственную безопасность, принимают меры, чтобы нанести мировой продовольственной безопасности ущерб", - подчеркнула она.

В среду, 22 апреля, стало известно, что постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины.

