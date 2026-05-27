Археолог Бутягин получил документ Минюста Польши об отказе в экстрадиции на Украину

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Археолог Эрмитажа Александр Бутянин получил решение Минюста Польши об отказе в экстрадиции на Украину, сообщили близкие ученого в соцсети.

"28 апреля министр юстиции Польши отказал Украине в выдаче Александра Бутягина. Это решение является окончательным, обязательным к исполнению и не подлежит обжалованию. На прошлой неделе адвокатам Александра официально вручили решение министра юстиции. Сегодня мы получили этот документ и передали Александру", - говорится в сообщении.

Экстрадиционное производство в отношении Бутягина завершено.

Адвокат Адам Доманьски, которого процитировали близкие ученого, разъяснил, что обмен Бутягина стал возможен благодаря передаче дела напрямую министру юстиции Польши. Однако это действие было рискованным, так как закрывало возможность при неблагоприятном исходе обратиться в Европейский суд по правам человека для срочной приостановки экстрадиции.

"Взвесив все обстоятельства, мы с Александром решили идти этим путем. После решения министра юстиции об отказе экстрадировать Александра Окружной суд в Варшаве отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и распорядился его освободить. После этого Александра смогли сопроводить к польской границе", - сообщил Доманьски.

Бутягин не будет добиваться возврата арестованной техники через суд, чтобы не увеличивать юридические расходы.

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией, в конце 2025 года. На Украине Бутягина обвинили в уничтожении культурного наследия при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины о его экстрадиции. 28 апреля ФСБ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.