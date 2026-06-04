Поиск

Лавров назвал целью США подчинение им ключевых сфер мировой экономики

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цель США - подчинить себе все ключевые сферы мировой экономики, прежде всего, энергетику, заявил RT Arabic глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что через пару недель после саммита на Аляске США объявили новые санкции против "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти, "при этом все санкции вводимые Байденом продлеваются".

"США объявили цель доминировать на мировых энергетических рынках. Отсюда венесуэльское история, отсюда же вытеснение "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" с их совершенно законных проектов за пределами РФ, ну и многое другое, что свидетельствует о желании США, прежде всего, подчинить себе ключевые сферы мировой экономики. Энергетику в первую очередь. И в целом контролировать процессы, которые будут использоваться для воздействия на Китай, на РФ, на других конкурентов. Но, прежде всего, Китай и РФ", - подчеркнул Лавров.

Китай ЛУКОЙЛ США Сергей Лавров Роснефть МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что война Байдена стала войной Трампа

С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Атаки беспилотников на Петербург не повлияли на график президента Путина

Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

 Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

"Почта России" и почта США восстановили доставку посылок в Россию

Власти Севастополя ограничили продажу бензина по талонам

ГСЭ отменил отправку одного дальнего поезда из Крыма и задержал еще четыре

Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму

 Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму

Закон о 10-летнем сроке давности для приватизации охватывает и массовый жилищный фонд

Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026

 Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2475 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов