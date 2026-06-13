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Атакованный БПЛА дом в Нижнекамске полностью отремонтируют

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт будет проведен в пострадавшем в результате атаки БПЛА в Нижнекамске (Татарстан) многоквартирном доме, сообщает пресс-служба главы республики в субботу по итогам его поездки в город.

"Рустам Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марату Айзатуллину в кратчайшие сроки организовать демонтаж поврежденных конструкций, выполнить восстановительные работы, а также обеспечить проведение капитального ремонта всего здания", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в настоящее время дом полностью расселен. Для жителей организован пункт временного размещения на базе санатория "Шифалы", где на сегодняшний день находятся 31 человек. В ходе общения с людьми Минниханов поинтересовался условиями пребывания. Постояльцы отметили, что для них созданы максимально комфортные условия.

Раис республики заверил их, что в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, и они смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что 12 июня была совершена массированная атака БПЛА на Закамский регион республики. Под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Последствия атаки БПЛА уже устранены.

Также был поврежден жилой дом, пострадали четыре человека.

Нижнекамск Татарстан
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