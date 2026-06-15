Поиск

Глава "Росатома" сообщил об обстрелах Энергодара и района ЗАЭС в минувшие выходные

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обстрелы со стороны ВСУ в районе Запорожской АЭС в минувшие выходные пришлись в основном по энергетической инфраструктуре и по инфраструктуре подачи мощности, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"За выходные, праздничные дни был установлен очередной рекорд ударов по Энергодару. В район станции прилетало, в основном по энергетической инфраструктуре, по инфраструктуре подачи мощности", - сказал он.

По его словам, станция трое суток провела без внешнего электроснабжения. Оно было восстановлено 13 июня по линии "Ферросплавной", сейчас идут работы по восстановлению другой "Днепровской" линии под режим тишины.

ЗАЭС Алексей Лихачев Росатом Энергодар Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался

Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

 Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

 Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

 ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2664 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов