Глава "Росатома" сообщил об обстрелах Энергодара и района ЗАЭС в минувшие выходные

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обстрелы со стороны ВСУ в районе Запорожской АЭС в минувшие выходные пришлись в основном по энергетической инфраструктуре и по инфраструктуре подачи мощности, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"За выходные, праздничные дни был установлен очередной рекорд ударов по Энергодару. В район станции прилетало, в основном по энергетической инфраструктуре, по инфраструктуре подачи мощности", - сказал он.

По его словам, станция трое суток провела без внешнего электроснабжения. Оно было восстановлено 13 июня по линии "Ферросплавной", сейчас идут работы по восстановлению другой "Днепровской" линии под режим тишины.