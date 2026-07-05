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Мишустин и Турчин обсудили сотрудничество РФ и Белоруссии в сфере углеводородов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики стало одной из тем для обсуждения на встрече главы российского правительства Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в преддверии выставки "Иннопром-2026".

Встреча состоялась в Екатеринбурге в воскресенье.

"Вопросов много: это вопросы промышленной кооперации (...) Хочу сказать, что белорусская продукция впечатляет, очень много интересных инновационных решений которые предложили партнеры, совместные предприятия с россиянами представлены на стендах (выставки "Иннопром" - ИФ), мы обязательно пойдем посмотрим лучшие варианты и колесной техники, и автомобильной техники, промышленных изделий разного характера", - сказал премьер РФ, открывая встречу.

"Также, конечно, поговорим, в том числе, и о вопросах, связанных с углеводородами, взаимодействии по целому блоку вопросов энергетики, в финансовой сфере, и, конечно, в социальной, культурной сфере", - добавил Мишустин.

Турчин в рамках встречи отметил обширную повестку для обсуждения сотрудничества РФ и Белоруссии в сфере промкооперации.

Как сообщалось, Мишустин 5 июня прибыл в Екатеринбург для участия в XVI международной промышленной выставке "Иннопром". В понедельник, как ожидается, он осмотрит промышленную выставку и выступит на ее пленарном заседании "Индустрия 360: производство без границ". Также помимо встречи с Турчиным, Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром - руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

Екатеринбург Михаил Мишустин Белоруссия Александр Турчин Иннопром
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