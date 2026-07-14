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Кремль отверг обвинения ЕС и Британии в причастности РФ к кибератакам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли заявления Евросоюза и Великобритании о якобы причастности России к кибератакам, назвали эти обвинения голословными.

"Мы не приемлем эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Касаясь объявленных против России санкций, Песков подчеркнул, что Россия считает их незаконными. "Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь", - сказал Песков.

В понедельник власти Великобритании добавили в антироссийские санкционные списки более 20 физических и юридических лиц в связи с кибератаками, сообщалось на сайте британского правительства.

"Сегодняшние действия нацелены на 24 физлица и юрлица, которые стоят за деструктивными кибер- и гибридными операциями", - говорилось в сообщении на сайте британского правительства.

В нем отмечалось, что Лондон в данном случае действует в координации с ЕС и считает, что российская сторона несет ответственность за "кибератаки, вмешательство в выборы и распространение злонамеренной риторики, направленной против Украины, по всей Европе".

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что в ЕС пока не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако выполнения этой цели, скорее всего, удастся добиться в ближайшее время.

"Я сожалею, что у нас нет договоренностей по 21-му пакету санкций. Но я могу сказать, что мы довольно близки к этому", - сказала она на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.


Дмитрий Песков ЕС Великобритания
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