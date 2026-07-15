В пострадавшем от БПЛА Шпаковском округе Ставрополья отменили режим ЧС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - На Ставрополье в Шпаковском округе отменили режим ЧС муниципального уровня в границах хутора Вязники, где в ночь на 13 июля в промзоне начался пожар из-за атаки БПЛА.

"Отменить режим ЧС на территории Шпаковского муниципального округа, введенный постановлением от 13 июля", - говорится в новом постановлении на сайте округа.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 13 июля заявлял, что в окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотников. Сообщалось, что в результате начался пожар в промзоне в хуторе Вязники рядом с городом Михайловском Шпаковского округа. Пожар потушили в тот же день. В результате инцидента пострадал один человек.

Власти округа вводили 13 июля режим ЧС муниципального уровня в границах хутора Вязники. Пострадавшим был признан промышленный объект ставропольского ООО "Корона", которое, по данным ЕГРЮЛ, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки.

С 8 на 9 июля Владимиров также сообщал, что в результате налета беспилотников было возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники, которое ликвидировали в течение суток.