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Глава Кушвы ушел в отставку после июньского урагана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дума Кушвинского муниципального округа удовлетворила заявление главы муниципалитета Михаила Слепухина о досрочном прекращении полномочий, сообщает пресс-служба администрации.

"Рассмотрено заявление Слепухина Михаила Владимировича от 28 июля 2026 года о досрочном прекращении полномочий главы Кушвинского муниципального округа в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Слепухин возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года. Депутаты поблагодарили его за работу.

Вечером 22 июня на Кушву обрушился ураган. В городе был введен режим ЧС. О том, что поврежденная инфраструктура в городе восстановлена, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в конце июля.

В пресс-службе городской администрации не стали уточнять "Интерфаксу", связана ли отставка Слепухина с произошедшим.

Михаил Слепухин Кушвинский муниципальный округ Денис Паслер Свердловская область Кушва
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