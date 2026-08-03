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Второй фигурант дела об избиении ученого Зезина обжаловал арест

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Аркадия Вагнера обжаловал решение суда о его аресте на два месяца по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее арест обжаловал Александр Реверук, о чем "Интерфаксу" сообщил адвокат Реверука Олег Костиков.

По версии следствия, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет, которые портили посевы, и договорились с их родителями, что довезут несовершеннолетних до института и передадут им. У института ученых встретили двое мужчин, один из них применил к Зезину физическую силу. Зезин подал в полицию заявление об избиении, получил направление на экспертизу и умер в больнице неделю спустя, по данным, СК, от сердечного заболевания.

В отношении Александра Реверука и Аркадия Вагнера возбуждено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц либо связанном с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

Александр Шанин Никита Зезин Екатеринбург РАН
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