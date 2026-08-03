Приговор по делу секты Виссариона рассмотрят в кассации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове сообщил, что рассмотрит жалобы на приговор по делу руководителя и основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа и двух высокопоставленных участников организации.

Приговор обжалован по существу дела, дата рассмотрения еще не назначена.

Вступивший в силу приговор обжаловали все трое осужденных, их защитники, а также бизнесмен Денис Сафронов.

30 июня 2025 года Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил фигурантов дела "Церкви последнего завета" (секты Виссариона) к срокам в колонии строгого режима: Торопу (Виссариону) и Владимиру Ведерникову - по 12 лет, Вадиму Редькину - 11 лет. Гражданские иски потерпевших, а также иск прокуратуры Новосибирской области в интересах государства суд удовлетворил на общую сумму более 45 млн рублей.

Все трое обвинялись по ч.1 ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), пп."а, б" ч.3 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п."г" ч.2 ст.112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ведерникову также инкриминировалась ч.4 ст.159 УК (мошенничество).

Позднее Новосибирский областной суд при рассмотрении в апелляционной инстанции изменил приговор, исключив указание о взыскании с Ведерникова компенсации морального вреда в пользу одной из потерпевших, а также отменил солидарный порядок. Тем самым компенсация морального вреда для этой потерпевшей взыскивается в равных частях с Торопа и Вадима Редькина - по 2,5 млн рублей с каждого.

В пользу остальных семи потерпевших суд определил взыскать по 5 млн рублей с Торопа, Редькина и Ведерникова в равных долях - по 1 млн 666 тыс. 666 рублей 67 копеек с каждого.

По материалам дела, с 1991 года по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую более 5 тыс. последователей, проповедовали учение "Единая вера".

При этом они применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате 16 последователям причинен моральный вред, шестерым - тяжкий вред здоровью, одному - вред здоровью средней тяжести. Также, по данным следствия, с 2017 по 2019 год Ведерников, являясь директором частной средней школы "Истоки", на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию на общую сумму более 5 млн рублей.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы. Они остаются под стражей в Новосибирске.

В сентябре 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". В октябре 2022 года Красноярский краевой суд удовлетворил иск. Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил это решение без изменений.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в Минюсте. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.