Суд в Красноярске принял решении о ликвидации "Церкви последнего завета"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд признал запрещенной "Церковь последнего завета" (община Виссариона, созданная в Красноярском крае), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Иск прокуратуры края удовлетворен, принято решение о ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием требования о ликвидации явилось "осуществление религиозной организацией деятельности с многочисленными и грубыми нарушениями закона, посягающими на основы семьи, собственности, здоровье".

Так, установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения "путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества".

"Деятельность Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан и влечет за собой причинение ущерба нравственности", - отмечается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы объединенных судов края, иск прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета" в Красноярском краевом суде начали рассматривать в конце октября 2020 года. В процессе рассмотрения иска была организована длительная экспертиза, которую провели независимые эксперты.

В официальном телеграм-канале общины Виссариона сообщается, что решение суда не вступило в законную силу, поэтому будет обжаловано в Пятом апелляционном суде в Новосибирске.

Как сообщалось, в конце сентября 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".

Дело "Церкви последнего завета"

Сергей Тороп (Виссарион), а также его сподвижники по общине Вадим Редькин и Владимир Ведерников обвиняются по ч.1 ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), пп."а, б" ч.3 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п."г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ведерников также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее адвокаты обвиняемых пытались добиться переноса рассмотрения дела в Красноярск, однако Верховный суд РФ отклонил их жалобу на решение об изменении подсудности дела по ходатайству прокуратуры и направлении его в Новосибирск.

По версии следствия, с 1991 года по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников на территории Красноярского края основали и руководили религиозной организацией, насчитывающей более 5 тыс. последователей, проповедовали учение "Единая вера". При этом обвиняемые применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате 16 последователям учения причинен моральный вред, шести - тяжкий вред здоровью, одному - вред здоровью средней тяжести.

Также, по данным следствия, с 2017 по 2019 год Ведерников, являясь директором частной средней школы "Истоки", на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию на общую сумму более 5 млн рублей.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы. Они остаются под стражей в Новосибирске.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.