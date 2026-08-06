В Бодайбо начали расселять аварийные дома после январской аварии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Бодайбо начали расселять аварийное жилье, которое попало зимой в зону ЧС из-за крупной коммунальной аварии, сообщило правительство Иркутской области.

"В Бодайбо по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, расселению подлежат 26 домов, из них 13 находятся в зоне ЧС. Большая часть из них была включена в программу вне очереди. На данный момент расселили 98 семей, из которых 61 - с территории ЧС. Продолжается переселение еще 98 семей, в числе которых 64 семьи из зоны ЧС", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Игоря Кобзева зампред правительства региона Александр Галкин совместно с областными фондом капремонта и службой госжилстройнадзора проверил в Бодайбо ход восстановления коммунальной и жилищной инфраструктуры после зимней ЧС. Делегация осмотрела дома, подлежащие капремонту после коммунальной аварии, всего их 32. Работы завершены уже на 18 объектах, на остальных продолжаются. Завершить все планируется к сентябрю.

"Встретились с восемью управляющими компаниями, обсудили подготовку домов к отопительному периоду и необходимость до 15 сентября по каждому дому получить паспорта готовности, всего их в Бодайбо насчитывается 187. Держим на контроле этот вопрос, в конце августа вернемся с повторной проверкой", - заявил Галкин.

Также был проверен ход ремонтных работ сетей тепловодоснабжения. Площадь восстанавливаемых участков по муниципальным контрактам составляет 2,2 тыс. погонных метра, площадь ремонтируемых сетей силами МУП "Тепловодоканал" - более 1 тыс., всего - более 3,2 тыс. погонных метра.

"Александр Галкин отметил хороший темп работ, срок завершения - середина сентября", - сообщает пресс-служба.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и 2 школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим ЧС регионального уровня. Отопление во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжались работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК.

27 февраля был задержан глава городского поселения Алексей Ботвин, ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска, там живет около 7,5 тысяч человек.