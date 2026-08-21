Поиск

В Белгородском поселке после атаки БПЛА на коммерческий объект ранены двое

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области БПЛА атаковал территорию коммерческого объекта в поселке Волоконовка, там ранены двое, сообщил региональный оперштаб.

"Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями тела скорая помощь транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. В здании повреждены фасад и остекление", - говорится в сообщении.

В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара дрона в частном доме разбиты окна, а также перебита линия электропередачи. В поселке Маслова Пристань беспилотник ударил по территории коммерческого объекта - повреждения получили четыре машины.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал в воздухе - осколками посекло кузов машины. В селе Сергиевка Краснояружского округа посл атаки дрона выбиты окна в частном доме. В хуторе Савченко FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены крыша и остекление.

В поселке Ивня в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного дома, ее потушили.

В селе Соболевка Валуйского округа при взрыве FPV-дрона посечены автомобиль и окна двух частных домовладений.

В селе Отрадное Белгородского округа от ударов дронов один автомобиль поврежден, другой сгорел.

Волоконовка Белгородский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили, что изумлены заявлением Туска о "Северных потоках"

Более 120 БПЛА уничтожены в Брянской области

Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Пермском крае

VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

 VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

 Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

 Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

 Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11298 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов