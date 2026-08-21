В Белгородском поселке после атаки БПЛА на коммерческий объект ранены двое

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области БПЛА атаковал территорию коммерческого объекта в поселке Волоконовка, там ранены двое, сообщил региональный оперштаб.

"Мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями тела скорая помощь транспортирует в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. В здании повреждены фасад и остекление", - говорится в сообщении.

В селе Нежеголь Шебекинского округа от удара дрона в частном доме разбиты окна, а также перебита линия электропередачи. В поселке Маслова Пристань беспилотник ударил по территории коммерческого объекта - повреждения получили четыре машины.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал в воздухе - осколками посекло кузов машины. В селе Сергиевка Краснояружского округа посл атаки дрона выбиты окна в частном доме. В хуторе Савченко FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены крыша и остекление.

В поселке Ивня в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного дома, ее потушили.

В селе Соболевка Валуйского округа при взрыве FPV-дрона посечены автомобиль и окна двух частных домовладений.

В селе Отрадное Белгородского округа от ударов дронов один автомобиль поврежден, другой сгорел.