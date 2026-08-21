Откачка мазута из затонувших в Черном море в 2024 году частей танкеров завершена

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Работы по откачке мазута из фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", затонувших в результате крушения в Керченском проливе в декабре 2024 года, завершены, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Согласно сообщению, глава МЧС России Александр Куренков в пятницу провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

"Правительственная комиссия продолжает координировать работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров. Завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", - говорится в сообщении.

Итоги выполненных работ подтверждены специальной комиссией, в ее состав вошли представители МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы.

Кроме того, завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжей Анапы.

Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 758 человек и 187 единиц техники.

Как сообщалось, в Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски к владельцам танкеров в Арбитражный суд Краснодарского края. В августе 2025 года тот в полном объеме удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и постановил взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239"; а также солидарно взыскать с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" 49,46 млрд рублей ущерба в результате крушения танкера "Волгонефть-212". В ноябре 2025 года апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, а в марте 2026 года кассационный суд оставил жалобы компаний без удовлетворения.