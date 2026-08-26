Песков отметил сложность внутриполитических процессов в Армении

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не будут комментировать события в Армении, в частности, задержание экс-президента страны Роберта Кочаряна.

"Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении, там проходят очень сложные процессы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать обвинения премьера Армении Никола Пашиняна в адрес оппозиции, а также задержание Кочаряна.

Песков при этом выразил надежду, что все происходящее в Армении "будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены все права участников политического процесса в республике".