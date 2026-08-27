Россия будет добиваться отмены санкций с другими заинтересованными странами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия категорически не приемлет практику применения односторонних мер, противоречащих уставу ООН, и будет координировать с Ираном и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, комментируя "вторичные санкции" США против Ирана.

"Как известно, Россия категорически не приемлет практику применения односторонних, незаконных, принудительных мер, противоречащих уставу ООН. Мы будем координировать с иранскими коллегами и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе в данной сфере и вместе с единомышленниками продолжим добиваться исключения из международной жизни санкционного давления, давно превратившегося в настоящий инструмент сведения счетов, наказания неугодных коллективному Западу государств", - сказала она.