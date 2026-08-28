Визовый центр Франции в России приостановил оплату сборов онлайн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Визовый центр Франции в России приостановил проведение онлайн-транзакций для оплаты сервисного и консульского сборов, сообщает визовый оператор VFS Global.

"Оплата сервисного сбора временно производится в визовом центре. Вы можете оплатить консульский и сервисный сборы, а также дополнительные услуги непосредственно в день подачи заявления", - говорится в сообщении.

Ранее оплатить услуги можно было онлайн при подаче документов на запись или в офисе визового центра.

В Ассоциации туроператоров России рекомендуют туристам при подаче документов на визу во Францию для оплаты иметь запас наличных на случай проблем с эквайрингом.

Сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно оплатить российской банковской картой. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ.

Стоимость консульского сбора для взрослых и детей от 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 лет - 45 евро. Если ребенку меньше шести лет, то визу оформят бесплатно. Пошлину оплачивают наличными или банковской картой в рублях при подаче документов.

При оформлении визы за пределами Москвы взимается также логистический сбор в размере 7,5 евро.