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Москва прорабатывает ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Москва даст ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии, решение прорабатывается, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Я могу сказать: сто процентов, что ответ будет дан. Я не могу сейчас сказать, какого конкретного параметра он коснется, потому что это вопрос нашего межведомственного решения, он прорабатывается между соответствующими ведомствами и будет дан публично тогда, когда решение будет выработано", - сказала она.

8 сентября глава венгерского МИД Анита Орбан объявила о высылке из страны десяти российских дипломатов. По ее словам, речь идет о лицах, которые "занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции". Это решение "защищает безопасность и суверенитет Венгрии" и "не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией", добавила министр.

Захарова уже 8 сентября пообещала, что ответ Москвы на это решение "будет жестким и болезненным".

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заверил, что без ответа решение Венгрии не останется. Однако он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для дальнейшего развития связей с Венгрией. "Мы заинтересованы в этом, и мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому ценному багажу и опыту наших двусторонних отношений с венгерскими партнерами", - заявил Песков.

Хроника 15 апреля 2021 года – 15 сентября 2026 года Дипломатическое противостояние
Мария Захарова МИД Дмитрий Песков Венгрия Анита Орбан
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