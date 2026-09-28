Президент поинтересовался здоровьем лидера "Справедливой России"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий поинтересовался самочувствием лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и передал ему привет.

"Сергей Михайлович как себя чувствует сейчас?" - спросил он первого заместителя председателя "Справедливой России" Александра Бабакова.

"Он сегодня проводил в видеорежиме и заседание президиума, и заседание фракции, где был избран руководителем фракции. Он передает вам большой привет", - сказал Бабаков.

Глава государства попросил его тоже передать Миронову привет.

Центральный совет "Справедливой России" 28 сентября избрал Миронова руководителем фракции в Госдуме девятого созыва.