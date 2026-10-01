В Москве отмечают отсутствие явного фаворита в борьбе за пост генсека ООН

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Очевидного фаворита среди претендентов на пост нового генерального секретаря ООН сейчас нет, заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Александр Алимов.

"Очевидного фаворита сейчас нет. Наши предпочтения мы не раскрываем, давайте дождемся результата", - сказал он.

По его словам, процесс отбора и назначения нового генсека ООН сейчас находится в активной фазе.

"Состоялось уже четыре, так называемых, индикативных голосования. Это "соломенный опрос" - как будто мы подбрасываем соломинку и смотрим каким ветром куда ее уносит, то есть выявляются предпочтительные кандидаты в Совбезе, отсеиваются аутсайдеры. Предстоит еще один тур индикативных голосований, который будет "окрашенным", когда постоянные члены Совета Безопасности будут голосовать на бюллетенях иного цвета, чтобы по результатам было видно, как проголосовала "пятерка", - сообщил замминистра.

"Это показывает, что фактически голос "нет" означает ветирование той или иной кандидатуры. Чем больше минусов со стороны постоянных членов Совбеза, тем меньше шансов у того или иного кандидата пройти дальше в этом соревновании", - добавил Алимов.

Он пояснил, что по итогам серии голосований Совбез ООН примет резолюцию, в которой Генассамблее ООН будет рекомендовано утвердить одного из кандидатов.

Борьбу за пост главы ООН на данный момент ведут восемь кандидатов - пять женщин и трое мужчин. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.