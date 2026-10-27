Для эвакуированных жителей Алешек подготовлены пункты временного размещения

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Для эвакуированных жителей Алешек подготовили пункты временного размещения в Херсонской области и других регионах России, сообщил ИС "Вести" губернатор Владимир Сальдо.

"Уже подготовлены места в пунктах временного размещения, будем всем желающим оказана (помощь - ИФ), кто хочет выехать и остаться в России", - сказал он.

По его словам, желающим выехать на территорию Украины для воссоединения с семьями будет предоставлена такая возможность.

Начало непосредственно гуманитарной миссии заявлено на 29 октября. По словам Сальдо, сейчас ведется расчистка дороги к Алешкам.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что российская армия с 04:00 по Москве прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки. Губернатор отметил, что объявленный режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается.