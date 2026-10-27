Поиск

Для эвакуированных жителей Алешек подготовлены пункты временного размещения

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Для эвакуированных жителей Алешек подготовили пункты временного размещения в Херсонской области и других регионах России, сообщил ИС "Вести" губернатор Владимир Сальдо.

"Уже подготовлены места в пунктах временного размещения, будем всем желающим оказана (помощь - ИФ), кто хочет выехать и остаться в России", - сказал он.

По его словам, желающим выехать на территорию Украины для воссоединения с семьями будет предоставлена такая возможность.

Начало непосредственно гуманитарной миссии заявлено на 29 октября. По словам Сальдо, сейчас ведется расчистка дороги к Алешкам.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что российская армия с 04:00 по Москве прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки. Губернатор отметил, что объявленный режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается.

Владимир Сальдо Алешки Украина Херсонская область Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

В Брянской области число жертв атаки БПЛА увеличилось до двух

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть

 Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Индию более чем на треть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12598 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3981 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов