Источник сообщил о вызове посла Нидерландов в МИД РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос в пятницу будет вызвана в Министерство иностранных дел России, сообщил в пятницу "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Посол Нидерландов будет вызван в МИД в пятницу", - сказал собеседник агентства.

В четверг посол России в Нидерландах был вызван в МИД этой страны в связи с информацией нидерландского министерства обороны о том, что четверо граждан РФ в апреле 2018 года пытались совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), занимавшуюся расследованием отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также получить доступ к данным расследования о крушении малайзиского "Боинга" под Донецком в 2014 году.