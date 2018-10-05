Силовики и протестующие в Магасе вместе совершили коллективный намаз

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Протестующие и полицейские в центре Магаса вместе совершили коллективную пятничную молитву, сообщил агентству "Интерфакс" представитель духовенства республики.

"Участники несанкционированной акции протеста решили не расходиться по населенным пунктам для совершения коллективной молитвы в мечетях. Пятничный намаз митингующие совершили на центральном проспекте с участием сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих общественную безопасность на территории проведении акции", - сказал он.

По словам источника, в молитве приняли участие более тысячи верующих.

По состоянию на 21:00 митинг продолжается, люди не планируют расходиться. На центральной площади организовано горячее питание, участники делятся едой с дежурящими стражами правопорядка.

Как сообщил агентству один из участников акции, с протестующими пообщались представители полпредства президента РФ в СКФО, в том числе главный федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ошноков. Чиновники выслушали требования участников.

Остаться на ночь в центре Магаса и продолжить акцию протеста планируют порядка 600 человек, остальные митингующие разошлись по домам, сообщил "Интерфаксу" на условиях анонимности один из участников акции.

"К месту проведения акции подвозят продукты для ночного протеста. Всего 500-600 человек на ночь останутся, остальные разошлись", - сказал он.

Протестующие планируют продолжить митинговать и в выходные дни. "Речь о том, что 2-3 тыс. человек будут собираться в центре Магаса как в субботу, так и в воскресенье", - сказал собеседник агентства.